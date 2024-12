Le immagini Corpus Domini nel calendario Infiorate Spello

Offre un viaggio attraverso i mesi dell'anno con una selezione delle immagini delle più belle creazioni floreali realizzate per il Corpus Domini 2024 il calendario fotografico delle infiorate di Spello, giunto alla tredicesima edizione. In "Maestri del petalo 2025" gli scatti, firmati dal fotografo Gianni Donati, catturano la straordinaria precisione dei dettagli e la vivacità cromatica delle infiorate, per restituire la bellezza e l'emozione della domenica mattina all'alba, a poche ore dalla solenne processione.

"Un omaggio alla bellezza e all'arte che caratterizzano uno degli appuntamenti più amati della città umbra" sottolineano le Infiorate.

"I giovani sono un elemento cruciale per il nostro evento e la scuola, quest'anno più che mai, - ha annunciato il presidente degli infioratori Giuliano Torti - sarà una grande protagonista dell'evento. Infatti, tra le iniziative promosse nell'anno del Giubileo, l'Associazione ha messo in programma un concorso rivolto alla scuola secondaria di primo grado per fare realizzare il timbro dell'annullo postale che anche nel 2025 Poste Italiane dedicherà alle infiorate di Spello".

"Con il calendario - ha detto il sindaco Moreno Landrini - vogliamo non soltanto celebrare un evento di grande valore artistico e culturale, ma anche contribuire a far conoscere Spello a livello nazionale e internazionale come centro di eccellenza per la realizzazione di questa antica arte effimera.

Nel ringraziare ogni infioratore, tutti coloro che hanno contribuito attivamente alla sua realizzazione e l'Associazione, invitiamo a scoprire, attraverso queste immagini, la bellezza di una tradizione che ci rende fieri e che, ogni anno, rinnovandosi, continua a stupire e a coinvolgere visitatori da ogni parte del mondo".



