Annata ottima per l'olio extravergine di oliva umbro, anche se con rese delle olive non eccezionali, che vede un "importante" recupero produttivo di olive rispetto all'annata precedente, con picchi fino al +70% (numeri non ancora definitivi, ma la tendenza è considerata netta). Quanto alla qualità, è nella media umbra, che è elevata, mentre i prezzi delle olive per fare l'extravergine pagate ai produttori sono stabili rispetto al 2023 per quanto concerne le compravendite di grandi partite di prodotto e segnano un incremento medio di oltre il 7% per gli acquisti di piccole quantità. Il quadro emerge, per quanto riguarda la provincia di Perugia (con effetti estensivi anche in quella di Terni), dal Listino settimanale della Borsa merci, organo della Camera di commercio dell'Umbria.

La Borsa fornisce settimanalmente i prezzi all'ingrosso di 278 merci, tra cui quelli dei frumenti. Quella di Perugia - sottolinea la Camera di commercio in un comunicato - ha il pregio, raro tra tutte quelle italiane, di indicare il prezzo pagato realmente al produttore.

Quanti ai prezzi in Umbria delle olive, l'ultimo bollettino della Borsa merci di Perugia (con effetti estensivi, come detto, su Terni), parla di una forchetta di 12-13 euro al chilogrammo al produttore per compravendite di grandi partite di olive extra vergine di oliva (con non più del 0,8% in peso di acidità). Tale prezzo sale a 13-14 euro al chilo per compravendite in piccole partite. Rispetto allo stesso periodo 2023, il prezzo per compravendite di grandi partire non subisce variazioni, mentre quello in piccole cresce del 7,4%. Prendendo a riferimento il centro della forchetta di prezzo, nel 2024 rispetto al 2022 si registra invece un incremento del 31,6%per le compravendite di grandi partite e del 26,1% per quelle di piccole. "Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, perché c'è stato anche un forte aumento dei costi di produzione" conclude la Camera di commercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA