Tornano i cesti natalizi di solidarietà dell'Aucc

Come da tradizione, a Natale l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro promuove l'iniziativa "Buoni, belli e solidali", un cesto di solidarietà e generosità, nel segno delle tradizioni, che quest'anno compie 10 anni. Proporranno il meglio dei prodotti agroalimentari umbri, grazie alle donazioni di tanti imprenditori e il ricavato sarà destinato a finanziare il servizio assistenza oncologica domiciliare.

E' possibile prenotare i cesti entro il 20 dicembre inviando una mail a raccoltafondi@aucc.org oppure chiamando al 3401644075, o allo 075/5272647.

"Quest'anno - afferma l'Aucc in un comunicato - ricorre il decennale del progetto, nato dall'idea di una volontaria-scrittrice che, 12 anni fa, donò i proventi di un suo libro sulla cucina, all'associazione. Un progetto che aveva il supporto del gruppo Creati con il cuore, il quale già da anni realizzava prodotti di oggettistica, sempre per raccogliere fondi nel periodo natalizio. Da lì l'idea della scrittrice di proporre dei cesti contenenti prodotti agroalimentari di qualità, in linea con i principi dell'associazione che contempla, come misura di prevenzione del cancro, una sana alimentazione. I cesti sono confezionati dalle mani sapienti e amorevoli di Creati con il cuore e per questo ancora più speciali".

Il gruppo di "Creati con il cuore" ha anche realizzato presso il day hospital oncologico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia un albero di Natale del tutto originale, composto da tanti e grandi centrini bianchi fatti all'uncinetto.

Ci sarà poi il concerto di Natale mercoledì 18 dicembre, alle 14.30, all'ingresso dell'ospedale. Protagonisti Maria Carmela Morani (pianoforte), Alessandro farina (sax alto-tenore), Marco Cherubini (sax alto), Alessia Popescu (sax soprano).



