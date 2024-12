Giovane accoltellato a Terni, fermato un uomo

Al termine delle indagini della squadra mobile di Terni, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, il presunto responsabile dell'aggressione con coltello avvenuta sabato sera nel centro della città: si tratta di un romeno di 41anni.

L'episodio era avvenuto nei pressi di Porta Sant'Angelo, dove si era verificato un diverbio per futili motivi fra tre giovani ed il 41enne. Mentre i tre avevano appena oltrepassato Porta Sant'Angelo dirigendosi a piedi in via Cavour, uno dei essi - secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia - è stato sfiorato dal 41enne che sopraggiungeva in bicicletta alle loro spalle. Ne è scaturito dapprima un diverbio verbale, poi l'uomo è sceso dalla bicicletta ed ha affrontato il gruppetto, composto da un italiano, un tunisino ed un giovane della Guinea.

A questo punto dalle parole si è passati rapidamente alla colluttazione, con lancio di almeno una bottiglia verso il romeno, il quale ad un certo punto ha estratto un coltellino dalla tasca e colpito uno dei tre avversari - il tunisino - al petto.

Le indagini, con il coordinamento della Procura di Terni, sono partite sin da subito con l'acquisizione delle immagini delle telecamere e dalle dichiarazioni testimoniali. Al termine del lavoro, la squadra mobile guidata da Marco Colurci è risalita all'identità del romeno, rintracciato dagli agenti in un appartamento della periferia ternana.

La perquisizione ha consentito di rinvenire il coltellino presumibilmente utilizzato, oltre agli indumenti e la bici, consentendo quindi di procedere al fermo. Il 41enne è stato portato nel carcere di Sabbione. Nei confronti dei rivali - l'italiano, il tunisino ferito ma che è in procinto di guarigione ed il guineano - si procede per rissa.

Il prefetto di Terni Antonietta Orlando si è congratulata con il questore, Luigi Mangino, "per la brillante operazione - si legge in una nota della Prefettura - portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato che, con il coordinamento della Procura di Terni, ha portato al fermo di polizia giudiziaria del presunto responsabile dell’aggressione con coltello avvenuta sabato sera nel centro di Terni".



