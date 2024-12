Ascani, chiediamo al governo impegni su polo idroelettrico

"Condividiamo la preoccupazione dei sindacati di categoria e dei lavoratori del polo idroelettrico ternano per la paventata chiusura del posto di teleconduzione del territorio da parte di Enel. Abbiamo presentato un'interrogazione ai ministri Urso, Pichetto Fratin e Calderone per chiedere chiarimenti e avere impegni precisi": così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Vogliamo sapere - spiega, in una sua nota - come si sta muovendo il governo per garantire i posti di lavoro e il mantenimento del controllo degli impianti nel territorio ternano. È inaccettabile questa costante operazione di impoverimento delle realtà produttive locali che mette sempre più in difficoltà lavoratori e famiglie. Occorre investire sul tessuto industriale, potenziare le realtà che operano già con competenza. Ci auguriamo che l'esecutivo agisca in maniera decisa a tutela del comparto e dei lavoratori umbri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA