Esplosione Calenzano: Prisco, al lavoro i droni dei vigili

Anche i droni dei vigili del fuoco insieme a dieci squadre del Corpo provenienti dai comandi della regione Toscana sono impegnate nell'area dell'esplosione di Calenzano e stanno domando l'incendio. Lo ha reso noto il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Sono in contatto costante con il centro operativo nazionale dei vigili del fuoco e con il comando di Firenze per seguire gli sviluppi dell'esplosione" spiega in una nota. "Alle famiglie delle vittime porgo le mie più sincere condoglianze. Ai feriti auguro una pronta guarigione e una rapida ripresa" conclude il sottosegretario.



