'Appello di pace' dal concerto di Natale in Basilica Assisi

Vuole lanciare "un forte appello per la pace nel mondo" da parte di Assisi la 39/a edizione del concerto di Natale nella Basilica di San Francesco, in programma sabato 14 dicembre alle 11. Dell'appuntamento saranno protagonisti Amal Murkus, Ekaterina Bakanova, Franco Tangari e Itamar Zorman. Insieme a loro si esibiranno il coro Maghini con il maestro Claudio Chiavazza e l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal maestro David Giménez.

Il concerto verrà poi trasmesso il 25 dicembre alle 12.25 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.

Amal Markus - ricorda la sala stampa del Sacro Convento - è una cantante e attrice palestinese. Figura di spicco nel panorama musicale e culturale arabo, è riconosciuta per la sua voce intensa e le sue interpretazioni cariche di emozione.

Ekaterina Bakanova è invece una cantante d'opera e oratorio di origini russe e ucraine. Svolge la sua attività artistica prevalentemente in Europa. Italiana d'adozione, spinta da un forte amore per l'Italia, è costantemente impegnata nella valorizzazione dell'arte del canto lirico italiano e della cultura italiana.

Franco Tangari esordisce nel mondo musicale nel 1970 come voce bianca solista.

Itamar Zorman è un violinista israeliano che si distingue per le sue performance emotivamente coinvolgenti e per il dono per la narrazione musicale.

"L'attuale contesto internazionale - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro Convento - è per noi frati un appello alla condivisione e alla responsabilità. Insieme a diversi amici e partner abbiamo immaginato un'edizione del Concerto di Natale che fosse una testimonianza chiara che la pace è possibile, perché i popoli e le persone vogliono vivere in armonia e serenità. Gli artisti di questa edizione, appartenenti a diversi contesti di guerra, gridano con la sublime arte della musica che solo la pace è degna dell'umanità".

Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi è un evento realizzato in collaborazione con Rai Cultura e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. All'ideazione e alla realizzazione di questa edizione hanno collaborato in particolare, con i frati minori conventuali del Sacro Convento: Rai Umbria, Città di Assisi, Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Brunello Cucinelli. L'addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio.



