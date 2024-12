Zefferino Monini è uno dei 15 capitani del made in Italy 2024 secondo il Ceo Italian summit & awards, l'evento annuale che riunisce la community italiana di top manager e opinion leader in panel di discussione sull'attualità e gli scenari futuri. Organizzato da Business international, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, festeggia il decimo anno e "laurea" ogni anno i ceo italiani che si sono distinti per risultati ed etica nella gestione delle proprie imprese.

Zefferino Monini ha conquistato il riconoscimento nella categoria "sostenibilità", ambito in cui l'azienda umbra - si legge in un suo comunicato - è impegnata in un piano decennale di rilancio dell'olivicoltura e della produzione olearia italiana, con interventi "dal campo alla tavola".

"Sono onorato - ha commentato Zefferino Monini - di ricevere questo prestigioso riconoscimento che premia il percorso che l'azienda, grazie all'impegno e alla passione di tutti i dipendenti e collaboratori, ha intrapreso negli ultimi anni per tracciare una nuova rotta sostenibile e moderna per l'olio extravergine italiano. Nel 2020, con il nostro piano A Hand for the Future, abbiamo infatti ridefinito il modello di business dell'impresa, entrando da protagonisti, tra le altre cose, nel primo anello della filiera con il nostro Bosco Monini.

Una scelta dettata dalla volontà di contribuire a produrre, in maniera moderna e sostenibile, più olio extravergine italiano di qualità, per rafforzare il prestigio e il valore economico di uno dei gioielli del made in Italy".



