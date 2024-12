Prisco, fondi per straordinari forze ordine e vigili fuoco

"Il Decreto fiscale convertito oggi in via definitiva alla Camera ha introdotto, tra le altre importanti misure come il rifinanziamento dell'Ape sociale, il taglia-file nella sanità, il Bonus Natale e ulteriori risorse per le Forze Armate, una misura di grande rilevanza per il comparto sicurezza e soccorso pubblico. Stanzia infatti 100 milioni di euro per il fondo destinato al pagamento degli straordinari delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco": ad annunciarlo è il sottosegretario a ministero dell'Interno Emanuele Prisco (FdI). "Questo stanziamento, che copre le prestazioni straordinarie del 2023 - ha aggiunto -, è un riconoscimento del lavoro svolto da questi operatori, che ogni giorno si mettono a disposizione dei cittadini. Una misura che riconferma l'attenzione del Governo verso le esigenze di chi opera in prima linea per la sicurezza dei cittadini e che questa resta una priorità per la maggioranza di Governo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA