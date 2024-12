Va in tribunale con un coltello nella borsa

Aveva un coltello nella borsa una donna che si è presentata mercoledì all'ingresso del tribunale di Perugia e che è stata denunciata dai carabinieri.

La donna, una quarantenne perugina, si era recata in tribunale per alcuni adempimenti di carattere burocratico. Il personale preposto alla vigilanza, con l'ausilio dello scanner bagagli, ha però notato all'interno della borsa il coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri.

Sul posto è intervenuto personale dell'Arma che ha deferito la donna all' Autorità giudiziaria. Lo riferisce la Procura generale in una nota.



