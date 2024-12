Province, Marco Bruni nuovo presidente di Upi Umbria

L'Assemblea generale di Upi Umbria, riunita nella sala del Consiglio provinciale di Terni per rinnovare gli organi direttivi, ha eletto all'unanimità Marco Bruni (consigliere provinciale di Terni) nuovo presidente. Vice presidente vicario è stato eletto Gianluca Moscioni (consigliere provinciale di Perugia), vice presidente Federica Mengaroni (consigliera provinciale di Terni).

L'Assemblea, sempre all'unanimità - riferisce una nota della Provincia - ha nominato i membri del comitato direttivo che risultano essere: Giovanni Dominici, Eridano Liberti (entrambi consiglieri di Perugia) e Nicoletta Valli (consigliera di Terni). Come delegati Upi nazionale sono stati designati Riccardo Vescovi, Francesca Pasquino e Filippo Schiattelli, tutti consiglieri di Perugia.

Le presidenti Laura Pernazza, anche come ex presidente Upi Umbria, e Stefania Proietti hanno ringraziato tutti per l'impegno profuso ed hanno fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente, ai vice, al comitato direttivo e ai delegati nazionali. Hanno quindi sottolineato l'importanza di proseguire l'attuazione delle politiche e delle iniziative avviate da Upi a favore dei giovani ed hanno rimarcato la necessità di continuare nel lavoro di rilancio delle Province dando attuazione e concretezza alle proposte in discussione a livello nazionale.





