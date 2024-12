Scritture d'Inverno, tra gli ospiti Buttafuoco e Carofiglio

Tornano le Scritture d'Inverno, ultima tappa dell'anno per UmbriaLibri, la manifestazione culturale della Regione Umbria con la direzione artistica di Angelo Mellone. Tra gli ospiti dei tre giorni, dal 6 all'8 dicembre a Terni, sono attesi il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, Gianrico Carofiglio, Aldo Cazzullo, Marcello Veneziani, Antonio Franchini e Giordano Bruno Guerri.

Ci saranno anche: Andrea Delogu, Diego De Silva, Serena Bortone, Gabriele Corsi, Aurelio Picca, Alessandro Gnocchi, Rocco Papaleo, Eraldo Affinati e Caterina Balivo.

"Questo terzo anno di Scritture d'Inverno - racconta Angelo Mellone - è il punto d'arrivo del percorso intrapreso nel 2022.

Come già accaduto a Perugia, abbiamo avuto la possibilità di mettere a terra in modo compiuto la nostra idea di evento: una grande festa della cultura che non dimentica il legame originario di UmbriaLibri con il mondo editoriale della regione ma lo integra con un'offerta diversificata e capace di parlare a tanti pubblici differenti".

Le tappe ormai consolidate sono quelle di Perugia a ottobre con Scritture d'autunno e Terni a dicembre con Scritture d'inverno, l'offerta del festival si allarga poi a UmbriaLibri Politics che, durante l'ultimo weekend di gennaio, vede coinvolti giornalisti, esponenti politici, storici e studiosi per analizzare e dibattere sui temi più attuali della nostra società, UmbriaLibri Love, lo speciale dedicato all'amore anima il centro di Terni, città di San Valentino, nel periodo più romantico dell'anno. Infine, Art Cafè, nel mese di maggio, dove un'atmosfera da caffè letterario anni Trenta ospita due giorni dedicati all'arte e al racconto della vita degli artisti con scrittori, critici d'arte e storici che analizzano il rapporto tra l'arte e la vita.

UmbriaLibri prevede anche un progetto di residenze artistiche per scrittori e scrittrici che, ospitati in suggestive località della Regione in alcuni periodi dell'anno, avranno a disposizione tempo e spazio per progettare e scrivere.

Per sostenere e promuovere la letteratura italiana, il Premio Severino Cesari per le opere di narrativa italiana.



