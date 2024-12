Incendia casa e minaccia gettarsi, sindaca Perugia lo salva

Ha incendiato l'abitazione dove vive al centro di Perugia e poi è salito sul tetto chiedendo di parlare con la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, rimasta a colloquio con lui per oltre un'ora da una finestra vicina e alla fine convincendolo ad accettare di essere soccorso. L'uomo incolume è stato così portato in ospedale.

L'allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno avvisato di quanto stava succedendo l'assessore Andrea Stafisso che stava uscendo dal municipio. A quel punto ha avvisato la sindaca e insieme si sono recati sul posto. Dove erano già presenti in forze vigili del fuoco, carabinieri e polizia che hanno predisposto un dispositivo di sicurezza. "Per circa un'ora e mezza Ferdinandi ha interloquito con lui - ha spiegato Stafisso - insieme a don Saulo Scarabattoli, anche lui subito intervenuto. Insieme l'hanno rassicurato facendolo avvicinare a una balaustra portandolo in salvo. La sindaca ha poi accompagnato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia".



