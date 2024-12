Ad Assisi il Natale all'insegna del Cantico delle creature

Carico di emozioni, ricco di eventi, pieno di luce: prenderà il via il 7 dicembre il Natale ad Assisi, con lo sguardo rivolto al "Cantico delle creature" in vista dell'ottavo centenario del primo testo poetico in volgare italiano scritto nel 1225 da San Francesco. L'opera prenderà vita attraverso suggestive illuminazioni che avvolgeranno la città. Elementi chiave saranno proiettati su facciate di chiese e monumenti, in un percorso di grande impatto emotivo che si divide in sette parti e che vede sempre presente la figura di San Francesco, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza. Si parte dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico: "accanto c'è Madre Terra, feconda e generosa". Sul santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto ci sarà "frate focu", il fuoco simbolo di forza e vitalità. Sulla Basilica di Santa Chiara fratello sole, come fonte di vita, sulla Cattedrale di San Rufino "sor'acqua", l'acqua pura e umile e rigenerante, in Piazza del Comune "sora luna e le stelle", che illuminano la notte buia, e sull'Abbazia di San Pietro "frate vento" e l'aria, simboli della libertà e dello spirito di Dio.

Alla fine del percorso, sulla facciata della Basilica di San Francesco, tutte le creature del Cantico si ritrovano insieme.

Per la ricostruzione delle varie scene, i creativi si sono ispirati anche ad affreschi di Giotto conservati nella Basilica di San Francesco, a fonti francescane, a "Fratello sole, sorella luna", celebre film del 1972 del maestro del cinema Franco Zeffirelli, e all'omonima canzone cantata da Claudio Baglioni, che fa da colonna sonora all'opera cinematografica. Idea ed eventi previsti sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo Donini a Perugia da Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Fabrizio Leggio, assessore al turismo del Comune di Assisi, Carlos Dodero, responsabile unità illuminazione architetturale di Enel X, Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni direttori artistici DeMusicAssisi, rappresentanti di enti e associazioni che collaborano alla manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA