Paola Fioroni, sulla disabilità guardare a orizzonti ambiziosi

"Questo non è un 3 dicembre come un altro per l'Umbria, anche se la consapevolezza di questa giornata dovrebbe restare per tutto l'anno, poiché la nostra Regione partendo dalla Provincia di Perugia ha già avviato il percorso di formazione per la sperimentazione legata al progetto di vita personalizzato partecipato e globale come risposta alla tutela dei diritti delle persone con disabilità sancito dal Decreto 62/2024". Ad affermarlo è Paola Fioroni già presidente dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

"Nel terzo mandato dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità nel triennio 2021-2024 - ricorda, in una sua nota - abbiamo lavorato per alzare l'asticella e tracciare una strada faticosa ma ambiziosa per una Regione che non può non essere in grado di attuare una Riforma culturale e fattiva così necessaria per la piena partecipazione attiva delle persone alla vita della comunità: di questo ringrazio le associazioni, i portatori d'interesse e titolari dei diritti ed i membri dell'Osservatorio tutti.

D'altro canto il primo G7 su inclusione e disabilità che si è svolto in Umbria grazie al Ministro Alessandra Locatelli ed al lavoro dell'Osservatorio ha significato una netta presa di posizione corale su un percorso che non si può invertire e la carta di Solfagnano ne è la testimonianza documentale".

"Guardare alla valorizzazione dei desideri, dei talenti, delle abilità, superando quello sguardo miope che fa della disabilità un limite invalicabile per il raggiungimento dell'autonomia e del l'autodeterminazione, era già qualcosa presente nella 328/2000 e poi nella Convenzione Onu ma mai come ora è l'unica strada che tutti dobbiamo percorrere. Auspico che la nuova amministrazione di questa Regione - prosegue Fioroni - vada avanti senza indugio lungo il solco tracciato in questi anni dal governo nazionale quello regionale, compiendo tutti i passi necessari per coinvolgere il mondo associativo, per raggiungere le famiglie e le persone, formando capillarmente un sistema complesso, costruendo reti formali ed informali, ed investendo risorse proprie aggiuntive, sull'implementazione dei progetti di vita, perché diventino un numero tale da essere un campione significativo e valutabile per il necessario monitoraggio del Ministero nella fase sperimentale della riforma, ma soprattutto un volano strutturale fondamentale.

Auspico che ci sia consapevolezza di ciò che stiamo affrontando e che ci sia la grande volontà comune di accompagnare il percorso con una evoluzione culturale costante che faccia comprendere come l'ambiente disabilitante siamo noi stessi, le nostre comunità su cui ancora tanto lavoro c'è da fare".

"Il mio lavoro continua - conclude Paola Fioroni - per garantire la piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità: in questi giorni all'Onu come componente della delegazione ministeriale del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per promuovere un progetto inclusivo a livello mondiale, ed in futuro continuando ad impegnarmi per assicurare un futuro che concretamente migliore ed inclusivo per chi vive e convive con una condizione di disabilità. Qualcosa che riguarda tutti noi e che noi tutti dobbiamo ricordare e dobbiamo sentire come dovere e diritto".



