Sir Perugia già campione d'inverno della pallavolo maschile

La Sir Susa Vim Perugia, squadra campione d'Italia (e del mondo) in carica, è campione d'inverno.

I Block devils, con un turno di anticipo, hanno blindato matematicamente il primo nella classifica di Superlega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile. Decisiva la vittoria in rimonta conquistata a Monza (1-3) e la concomitante sconfitta a Civitanova dell'Itas Trentino, che ha già disputato in anticipo l'undicesima giornata e si trova a 27 punti. Uno in meno di Perugia, che di punti ne ha 28 e deve ancora giocare l'ultima gara del girone di andata, in programma in casa domenica prossima contro Piacenza.

La Sir Perugia nelle dieci gare già disputate non ha mai perso. Ha infatti ottenuto quattro vittorie in tre set, altrettante per 3-1 e due al tie break. Un tabellino di marcia perfetto per i bianconeri, quest'anno tornati a caccia della Champions League, unico titolo che manca nella bacheca societaria dove i trofei totali sono diventati quattordici.





