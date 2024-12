Comincia il lavoro di Proietti come presidente Umbria

Comincia anche formalmente il lavoro di Stefania Proietti, nuova presidente della Regione Umbria. Lunedì mattina sarà infatti a palazzo Donini per l'insediamento ufficiale.

Per Proietti ci sarà il passaggio di consegne con la presidente uscente Donatella Tesei. Poi il primo contatto con gli uffici della Regione e quindi la prima conferenza stampa.

Ancora da definire i tempi per il varo della nuova Giunta e per la prima riunione dell'Assemblea legislativa.

La neopresidente è una civica che ha guidato il centrosinistra alla vittoria nelle ultime elezioni. Attualmente è sindaca di Assisi e presidente della Provincia.

Proietti è la decima presidente della Regione Umbria. La quarta donna eletta consecutivamente dopo Maria Rita Lorenzetti, Catiuscia Marini e Donatella Tesei.



