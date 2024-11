Ricci (Avs), bene Auri su stop all'ipotesi inceneritore

"Lo stop deciso dall'Auri rispetto all'ipotesi inceneritore, così cara alla destra, è una buona notizia, che va nella direzione di un necessario e radicale cambiamento di visione sulla gestione del ciclo dei rifiuti". Lo afferma in una nota Fabrizio Ricci, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.

"Come Avs, insieme alla coalizione guidata dalla nostra presidente, Stefania Proietti - continua Ricci - abbiamo chiarito sin dal principio che la strada da seguire è quella dell'estensione del porta a porta su tutto il territorio regionale, della riduzione della produzione dei rifiuti e dell'investimento nella filiera del riutilizzo e del riciclaggio. In questo modo l'Umbria può ridurre la produzione di rifiuto urbano residuo a 40.000 tonnellate annue, contro le 170.000 tonnellate previste dal bando dell'inceneritore. Uno scenario nel quale non solo non avremo bisogno di nuove discariche né di bruciare rifiuti, al contrario di quanto afferma la destra, ma potremo favorire lo sviluppo di filiere innovative e generare lavoro di qualità".



