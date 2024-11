Sottosegretario Prisco condanna 'aggressioni ad agenti'

"Purtroppo anche oggi siamo qui a condannare delle aggressioni ad agenti di polizia da parte di frange antagoniste. Oggi a Torino ancora una volta disordini, violenza e feriti": è quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Di nuovo, antagonisti sedicenti pacifisti che brandiscono la bandiera della pace per farne strumento di aggressione nei confronti di donne uomini in divisa chiamati a garantire l'ordine pubblico" prosegue.

"Chi tocca una divisa tocca lo Stato: serve una condanna unanime della politica e delle istituzioni, senza giufisticazionismi. Auspico l'approvazione ddl sicurezza al più presto per garantire maggiori tutele a chi veste una divisa e fermare questi squadristi travestiti da pacifisti" conclude Prisco.



