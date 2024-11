Busitalia Umbria, con progetto Accademy assunti 9 conducenti

A sei mesi dal lancio del Progetto Academy, Busitalia (Gruppo Fs Italiane) celebra i primi risultati di un'iniziativa ideata per formare e assumere giovani conducenti di autobus di linea. Avviato nel giugno 2024, il progetto ha avuto grande successo grazie alla partecipazione significativa e agli obiettivi raggiunti dai partecipanti.

Dei giovani candidati selezionati per il percorso Academy, interamente finanziato da Busitalia, nove hanno già completato la formazione conseguendo le abilitazioni necessarie alla guida come la patente D e la Carta di qualificazione del conducente.

Al termine del percorso (inizio novembre 2024) i nuovi conducenti sono stati assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante part-time verticale, che prevede dieci mesi di lavoro da settembre a giugno. Un decimo partecipante sta completando l'iter formativo per ottenere le abilitazioni necessarie.

Questo progetto riflette l'impegno di Busitalia nella valorizzazione di nuove risorse e nella risposta alle esigenze di mobilità sostenibile, offrendo al contempo un servizio di alta qualità per il territorio umbro.

"I risultati del Progetto Academy - sottolinea una nota di Busitalia - dimostrano l'attenzione del Gruppo al territorio e alle persone, creando opportunità concrete di formazione e lavoro. Questo modello di successo rappresenta un punto di partenza per future iniziative, con l'obiettivo di continuare a puntare sulla mobilità sostenibile e il trasporto pubblico di qualità. ",.



