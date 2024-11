Tavola rotonda su prevenzione ed contrasto a violenza genere

Ha affrontato in particolare le problematiche del linguaggio giuridico la "Tavola rotonda sulla prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere. Approccio interdisciplinare" che si è tenuta alla sala dei Notari per iniziativa dell'Ordine degli avvocati di Perugia, con la consigliera Francesca Pieri. Insieme le associazioni Aiaf, con la presidente Anna Maria Pacciarini e LiberaMente donna presieduta da Maurita Lombardi.

Il convegno, nel corso del quale sono stati portati i saluti di Carlo Orlando, presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, di Francesco Gatti, presidente del comitato scientifico Scuola forense "Gerardo Gatti, della presidente dell'Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria, Cinzia Morosin, di Andrea Sartore, presidente del Consiglio distrettuale iotarile di Perugia, di Donatella Binaglia, vice presidente dell'Ordine dei giornalisti, di Costanza Spera, assessora del Comune di Perugia e Vittoria Ferdinandi, sindaca.

Si è parlato - riferisce l'Ordine degli avvocati - del ruolo degli operatori di giustizia e degli aspetti deontologici, nonché le problematiche connesse alla prevenzione, contrasto e sensibilizzazione, dialogo tra giustizia società.

Il convegno, introdotto dall'avocata Pieri, si è poi svolto con due tavole rotonde coordinate dalle avvocate Pacciarini e Lombardi.

Numerosi gli interventi di avvocati e magistrati che hanno sottolineato "l'importanza di una rete che veda il coinvolgimento di tutte le professioni presenti al convegno per arginare il gravissimo problema della violenza di genere".

Nel corso del convegno, che ha visto la partecipazione di molti avvocati e della società civile, è stato assegnato il premio "Raffaella Presta", in memoria della collega vittima di femminicidio.



