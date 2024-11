Proietti, già al lavoro suo dossier più urgenti per l'Umbria

La presidente eletta della Regione Stefania Proietti annuncia di essere "già al lavoro" e di essere impegnata ad approfondire "le pratiche e i dossier che riguardano le questioni più urgenti da affrontare per il bene dell'Umbria, con l'attenzione costantemente rivolta primi di tutto a sanità e giovani". "A una settimana dal voto che mi ha eletto, voglio ringraziare ancora una volta i cittadini e le cittadine umbre che ci hanno dato fiducia" afferma in una nota.

"Appena avverrà la proclamazione dell'elezione da parte della Corte d'appello - annuncia Proietti - mi insedierò e prenderò in mano la guida dell'Umbria provvedendo a compiere i passi necessari per governare la regione.

Voglio ancora una volta dirvi grazie per lo straordinario risultato che ciascuno di voi ha donato all'Umbria".



