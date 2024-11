Guardia finanza sequestra cocaina per un milione di euro

Oltre 16 chili di cocaina divisa in 15 panetti, per un valore all'ingrosso di circa 500 mila euro e di più di un milione una volta tagliata e immessa nelle piazze di spaccio, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Perugia che ha arrestato un albanese incensurato.

La droga è stata recuperata nel corso di una vasta ed articolata operazione tesa alla repressione del traffico di stupefacenti dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia, unitamente ad una unità cinofila del Corpo. Questi hanno controllato un'auto a bordo della quale è stato identificato un cittadino albanese, incensurato, intento ad accedere presso l'area parcheggio antistante un centro commerciale di Castiglione del Lago. Il personale delle fiamme gialle, insospettitosi per il particolare stato di agitazione mostrato dal conducente durante il controllo nonché per la segnalazione fatta dai cani antidroga, ha compiuto un'accurata ispezione dell'auto. Hanno così riscontrato l'assenza del dispositivo di protezione nel vano airbag anteriore, accorgimento, quest'ultimo - viene riferito dagli investigatori -, solitamente utilizzato quale meccanismo (doppio fondo) per celare anche la sostanza stupefacente. Tale "anomalia" ha indotto ad estendere il controllo al domicilio dello straniero, a Castiglione del Lago, dove sono stati rinvenuti i 15 panetti di cocaina.



