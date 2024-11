Vigili fuoco testimonial Albero Natale più grande del mondo

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà il testimonial 2024 della 44/a accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo allestito sulle pendici del monte Ingino a Gubbio. "Nato nel 1939 come un'organizzazione unitaria alle dipendenze del Ministero dell'Interno, rappresenta un esempio unico al mondo, espressione delle migliori competenze e tecnologie nel soccorso delle persone, nella salvaguardia degli animali e nella tutela dei beni e dell'ambiente. Costanti nel quotidiano per i numerosi interventi ordinari, fondamentali in caso di gravi calamità" sottolinea il comitato Alberaioli.

"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - sottolineano gli organizzatori dell'appuntamento - incarna al massimo grado i valori del lavorare insieme, del sacrificio, dell'abnegazione, della condivisione di principi ed obiettivi volti a garantire la sicurezza di chiunque sia in pericolo, nel rispetto dei valori morali fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, quali il diritto alla vita, la dignità della persona, la pace e la solidarietà. Analogamente, il nostro Comitato si identifica in queste medesime virtù, impegnandosi con lo stesso lavoro di squadra, con la stessa determinazione e spirito di sacrificio nel perseguire grandi progetti come la realizzazione dell'Albero di Natale più Grande del Mondo, diventato nel tempo un simbolo universale di pace e solidarietà".

La cerimonia di accensione si terrà il 7 dicembre in Piazza 40 Martiri.

La cerimonia di accensione si terrà il 7 dicembre in Piazza 40 Martiri.

L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali social network ufficiali del Comitato (Facebook, YouTube, Instagram, X), su Trg e online su www.trgmedia.it e www.arancialive.com.



