Presepi da Italia ed estero alla mostra di Città di Castello

Sono 180 gli espositori da tutte le regioni italiane e dall'estero alla 23/a edizione della mostra internazionale di arte presepiale, in programma da sabato 30 novembre al 6 gennaio 2025, a Città di Castello (dal giovedì alla domenica, festivi e prefestivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30) nella cripta della basilica cattedrale.

Il visitatore potrà fare un giro d'Italia e non solo, attraverso le opere d'autore realizzate dai più grandi maestri-artigiani eredi delle migliori scuole nazionali. In vetrina - spiega il Comune di Città di Castello - autentici capolavori ispirati alla Natività di artisti italiani del settore provenienti dalle scuole di Napoli, Catania, Avellino oltre che toscane, laziali ed umbre.

Saranno esposti anche 40 diorami chiusi e presepi aperti, opere dei più grandi maestri italiani del presepio. E ancora, raccolte private ed artisti provenienti dalla Toscana e dalla Campania.

La mostra è ideata ed organizzata dall'associazione Amici del Presepio "Gualtiero Angelini" di Città di Castello, con il sostegno del Comune, della Regione Umbria, dell'Assemblea legislativa, Fondazione Cassa di Risparmio di Citta' di Castello, Camera di commercio di Perugia.



