Lascia coordinatore regionale umbro di Alternativa popolare

Riccardo Corridore, vice sindaco di Terni, ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di coordinatore regionale di Alternativa popolare, il partito di Stefano Bandecchi. "È una decisione presa di comune accordo con Bandecchi, voglio concentrarmi totalmente sull'attività amministrativa che tante soddisfazioni ci sta dando. Dopo cinque campagne elettorali in due anni, è giunto il momento di fermarmi" ha spiegato in una conferenza stampa.

L'incarico, ha detto Corridore, "è stato assunto al momento dal sindaco Bandecchi, deciderà lui a chi affidarlo".

Corridore ha poi analizzato l'esito del voto regionale dalla prospettiva di Ap. "Il centrodestra ha perso ma Alternativa popolare ha dato il proprio contributo - ha sostenuto - con una crescita complessiva rispetto alle elezioni europee: dal 9,48 al 12,02% a Terni, dal 5,39 al 6,71% in provincia, dall'1,84 al 2,16% su base regionale. Venivamo accreditati all'1,8% e abbiamo dato un contributo sostanziale alla coalizione, che però non è bastato. Siamo chiaramente soddisfatti, meno per l'esito complessivo del voto che non ha portato alla rielezione di Donatella Tesei. E le riflessioni in questa fase sono fisiologiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA