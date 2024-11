Laboratorio Camera di commercio per giornata violenza donne

In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la Camera di commercio dell'Umbria, in collaborazione con il Comitato per l'imprenditoria femminile e quello unico di garanzia, organizza per giovedì 21 novembre un laboratorio, strutturato secondo la metodologia del World cafè, dal titolo "Parole oltre...gli stereotipi e la discriminazione". L'incontro, che si terrà nella sala polivalente della sede di Perugia della Camera di commercio - si legge in un suo comunicato - con inizio alle 9, prevede la visione di alcuni frammenti di film, utili come strumento per individuare gli stereotipi presenti nell'ambito lavorativo e per imparare a disinnescarli.

I lavori saranno aperti alle ore 9,30 dai saluti di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, e di Dalia Sciamannini, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile dell'Ente camerale.

Alle ore 10 Maria Di Paolo, analista delle organizzazioni, e Cristiana Genta, psicologa del lavoro e delle organizzazioni, introdurranno i lavori e presenteranno la metodologia "World Cafè".

Alle ore 10,30 il laboratorio "World Cafè", alle ore 12,30 la sintesi e alle 13 la chiusura dei lavori.



