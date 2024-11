Attivato su Whatsapp il nuovo canale del Comune di Perugia, iscrivendosi al quale i cittadini potranno conoscere in tempo reale notizie ed informazioni di pubblica utilità che riguardano la città. Viabilità, servizi, informazioni, eventi, meteo e tanto altro saranno disponibili sul telefono con un semplice click.

Si potranno quindi ricevere le informazioni in tempo reale dal Comune direttamente sul proprio telefonino. L'iscrizione - sottolinea Palazzo dei Priori - è semplice e totalmente gratuita. Il servizio è definito rapido sicuro, accessibile a tutti e garantisce il massimo anonimato.

"Con questa iniziativa - spiega la sindaca Ferdinandi - il Comune di Perugia sarà più vicino ai suoi cittadini che potranno, grazie all'utilizzo di uno strumento di facile consultazione, rimanere informati sulle principali attività che riguardano l'Ente e la città. Una città che diventa sempre più inclusiva, aperta ed accessibile a tutti. Direttamente sul proprio device e utilizzando il canale nell'applicazione sempre più diffusa Whatsapp, i cittadini avranno a disposizione tutte le notizie sull'attività amministrativa, sui servizi, sulla viabilità e molto altro ancora. Invito, dunque, i perugini ad entrare a far parte di questa comunità: se siamo in tanti, siamo più vicini".



