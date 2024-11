Suoni, tradizioni e personaggi per il Natale a Gualdo Tadino

Luci, suoni, tradizioni, personaggi e colori animeranno dal primo dicembre, per oltre un mese Gualdo Tadino con il ricco cartellone di eventi "Vivi il Natale".

La presentazione ufficiale del programma, composto da oltre 60 eventi di vario genere organizzati dal Comune in collaborazione con associazioni, attività economiche e commerciali, polo museale, artisti locali e scuole, si è svolta presso il municipio con la presenza del sindaco, Massimiliano Presciutti, della Giunta comunale e dell'assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi.

"La novità più bella ed importante di quest'anno - ha detto Presciutti - è che il cartellone di eventi invernali 2024 è frutto del forte spirito di collaborazione tra tante parti, in particolare con gli esercizi commerciali del centro e non solo.

Questo si può notare anche nel logo scelto di 'Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024', semplice e d'impatto, che è contornato da tutti gli esercizi commerciali che hanno supportato il ricco cartellone di iniziative che partirà ufficialmente il prossimo 1 dicembre, con un'anteprima il 30 novembre. Siamo soddisfatti di avere nel prossimo mese e mezzo nella nostra città tanti eventi differenti per un pubblico che va da 0 a 100 anni ed invitiamo i cittadini gualdesi e i visitatori di fuori Gualdo a venirci a trovare".

L'offerta di iniziative spaziano dalla casa di babbo Natale, agli spettacoli teatrali, dalle attività per bambini alle escursioni, creando così un'atmosfera unica e suggestiva per grandi e piccoli.

L'inizio ufficiale di "Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024" si terrà domenica 1 dicembre con l'accensione delle luminarie, mentre l'anteprima ci sarà il 30 novembre con l'evento "Divino in Vino".



