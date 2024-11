Regione illuminata verde per prevenzione tumore collo utero

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione del tumore al collo dell'utero, la Regione Umbria illuminerà palazzo Donini, sede della Giunta Regionale, con il colore verde teal, simbolo di questa importante causa.

Le luci saranno accese da martedì sera fino a mercoledì mattina, per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione, della vaccinazione e degli screening. "Questi strumenti, infatti - è detto in un comunicato della Regione -, permettono di prevenire facilmente il tumore al collo dell'utero, riducendo significativamente i casi di malattia.

L'illuminazione di Palazzo Donini vuole ricordare a tutte le donne l'importanza di sottoporsi ai controlli necessari per tutelare la propria salute".



