Proietti, abbiamo fatto un miracolo che non si aspettava nessuno

"Abbiamo fatto un un miracolo, non se lo aspettava nessuno, neanche i leader dei partiti nazionali": così Stefania Proietti, neo eletta presidente della Regione Umbria, ha commentato ieri sera, a tarda ora, il successo elettorale arrivando sotto il Palazzo del consiglio regionale. "Abbiamo messo tutti insieme - ha spiegato -. In questi giorni, per farci coraggio, usavamo un'immagine, quella del gladiatore, quando dice 'tutti uniti sopravviveremo'. Noi abbiamo detto tutti uniti ce la faremo e vinceremo e la dimostrazione pratica è la nostra Umbria che ha vinto insieme.

Adesso la sfida è governare insieme, ma noi abbiamo una certezza, lo faremo insieme con le persone e con grande partecipazione. Inizieremo ad ascoltare il personale medico sanitario, perché la prima sfida che ci siamo posti è la sanità che è la nostra priorità".



