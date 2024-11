De Luca (M5s), in Umbria una vittoria incredibile

"Probabilmente come nelle ultime ore ci aspettavamo è una vittoria, ma non ci aspettavamo un risultato di questo tipo che è stato veramente incredibile": lo ha detto ai giornalisti Thomas De Luca, coordinatore regionale Movimento 5 stelle Umbria, nel comitato elettorale di Stefania Proietti, a Perugia.

"Come M5s - ha aggiunto - siamo molto soddisfatti. Vedremo poi se i risultati saranno confermati nelle prossime ore. E devo dirlo proprio con molta chiarezza, e anche vorrei dire con amore, sono veramente soddisfatto che la mia città, Terni, abbia risposto in maniera chiara a quelle derive antidemocratiche che non facevano in alcun modo parte della sua idetità e della della sua storia. Io che vengo da famiglie che hanno nel corso degli anni dimostrato una fedele appartenenza ai valori democratici e ai valori cosituzionali, sono realmente soddisfatto che Terni abbia risposto".

Bandecchi? Aveva annunciato che sarebbe stato decisivo per il centrodestra ed ha confermato che che è stato decisivo "per far perdere il centrodestra", ha ironizzato De Luca. "Ecco su questo siamo pienamente soddisfatti".

Quanto all'astensionismo, "io credo - ha detto - che dovremmo darci un obiettivo: tra cinque anni vincere con un astensionismo ridotto della metà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA