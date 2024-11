Tesei chiude la campagna a Terni con governatori di centrodestra

Chiusura di campagna elettorale a Terni con i presidenti di Regione del centrodestra per Donatella Tesei, governatrice uscente e ricandidata. "Abbiamo condiviso insieme anni anche molto complicati e ci siamo dati sostegno, quindi sono contenta di chiuderla con loro" ha detto.

Tornando alla coalizione, Tesei ha sottolineato che "c'è compattezza sulle idee e sui programmi per questa regione". "E credo - ha aggiunto - che questa sia una forza molto molto importante. Non stiamo insieme solo perché dobbiamo battere qualcun altro ma perché ci sono ideali che ci accumunano e una visione del futuro assolutamente coincidenti. Un buon auspicio per fare le cose perché altrimenti quando i distinguo sono tanti si rischia di rimanere impantanati e di non fare le cose che servono per il territorio".



