Rizzo, noi proteggeremo il lavoro e la salute degli umbri

"Noi siamo dalla parte del popolo, in questi giorni abbiamo girato i mercati, ascoltato i lavoratori, i piccoli artigiani ed imprenditori, i professionisti e i commercianti e approfondito con loro i problemi della società umbra, vogliamo difendere le istanze, le esigenze di uomini e donne delusi da decenni di malgoverno, per una riscossa concreta che difenda la loro energia sana e produttiva, il loro lavoro dalla concorrenza sleale dei grandi gruppi finanziari": lo affermaa Marco Rizzo, candidato governatore della Regione Umbria, e segretario di Democrazia sovrana e popolare, che assieme al presidente di Dsp, Francesco Toscano, ha chiuso la campagna elettorale a Perugia, nella sala dei Notari.

"Dagli stessi gruppi - prosegue Rizzo in una sua nota - che agiscono direttamente su centrodestra e centrosinistra con politiche privatrizzatrici che hanno sostituito le unità sanitarie locali in aziende con le quali si fanno profitti ignobili sulla pelle delle persone. Noi vogliamo tornare ad una sanità universalistica che cerchi soluzioni e non si preoccupi solo di vendere prestazioni. I dati nazionali fanno paura. Lo Stato lo scorso anno ha derogato 134 miliardi alle Regioni per la gestione della sanità pubblica ma sta crescendo prepotentemente una sanità privata che lo scorso anno ha sottratto al pubblico 50 miliardi di euro, in una prospettiva di sostituzione della sanità pubblica che è assolutamente da respingere, non va bene".

"Noi offriremo all'Umbria - spiega RIzzo - protezione sociale, quintuplicando gli assegni alla famiglie in difficoltà e aumentando le pensioni di invalidità, restituiremo la sanità centrale contro la dissoluzione localistica, faremo finire la svendita della salute dei cittadini ai privati".



