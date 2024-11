Schlein, candidatura Proietti in Umbria è credibile

"Quella di Stefania Proietti è una candidatura credibile perché tutte le forze politiche sono andate a chiederle di candidarsi e questa cosa non mi è mai capitata": lo ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del Pd in vista delle elezioni regionali in Umbria. "Per convincere gli umbri a voltare pagina - ha poi affermato - lei è la persona migliore, che ha amministrato bene nelle sue esperienze. C'è poi un programma condiviso tra tutte le forze che si trasforma in cose concrete".



