Proietti a presidio per 'difesa' ospedale di Assisi

La candidata presidente della Regione Stefania Proietti ha partecipato a un presidio "a difesa" dell'ospedale di Assisi. "Questo di Assisi è un ospedale importantissimo - ha sottolineato - per un comprensorio di 65 mila persone tra Assisi, Bastia, Valfabbrica, Cannara e Bettona, a cui si rivolge anche l'utenza dei territori circostanti e che arriva a 5 milioni di persone all'anno con le presenze turistiche".

Proietti ha parlato di "un ospedale considerato fino a pochi anni fa un'eccellenza, ma che ora ha un pronto soccorso totalmente depotenziato, con i medici lascati da soli". "Anche durante il ponte di Ognissanti del primo novembre scorso - ha aggiunto -, con un afflusso straordinario di turisti, c'era un solo medico in servizio. E questo non solo mette a rischio la vita delle persone, provoca anche l'altissimo tasso di abbandono del personale. C'è poi da denunciare la situazione in cui versa la chirurgia dove da anni non è più stata fatta alcuna manutenzione, dove manca l'anestesista e i nostri chirurghi non possono più operare qui, servizio che sgraverebbe gli altri ospedali regionali e ridurrebbe le liste d'attesa. Eppure il consigliere regionale Pastorelli ha annunciato 50 milioni di euro richiesti nel Pnrr per il potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale. Dove sono? E perché il nostro ospedale versa ancora in queste condizioni?. Non possiamo credere che per questioni politiche si metta a rischio la vita delle persone".





