Il ministro Pichetto visita Novamont e Ceplast a Terni

"La sfida energetica di Arvedi, alle acciaierie di Terni, riguarda tanto l'elettrico quanto l'idrogeno. C'è una questione di competitivita relativa al prezzo dell'energia e il Governo ha chiuso un provvedimento che permetterà ad Arvedi e ai 4 mila grandi energivori a livello nazionale, di avere per tre anni uno spazio di energia che faccia da 'ponte' verso un equilibrio diverso": lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto durante la sua visita a Terni alle aziende Novamont e Ceplast. Nella quale è stato accompagnato dal parlamentare e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

Secondo Pichetto l'equilibrio "si raggiunge nel breve e medio periodo solo se aumentiamo le rinnovabili, eolico e fotovoltaico, con tutte le cautele nell'utilizzo del territorio". "Il percorso per abbattere il prezzo dell'energia è questo - ha aggiunto -, in un contesto che ci vede ancora molto dipendenti dal gas. L'orizzonte per il nucleare? Intanto non prevediamo centrali nucleari ma 'small reactor', i primi prodotti idonei e più imminenti. La stima è per il prossimo decennio ma entro questo dobbiamo compiere le scelte giuste e programmare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA