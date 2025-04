Pd, 'sulla manovra toni surreali da chi ha prodotto il caos'

"Dopo una settimana di effetti speciali della destra, impegnata più a cancellare le impronte digitali sul buco della sanità da loro causato, che a trovare le soluzioni per coprirlo, il ministero dell'Economia e delle finanze ristabilisce la verità e accerta i 73 milioni di fabbisogno per i conti della Regione, tra deficit della sanità e altre poste da ripianare, usate in maniera straordinaria negli ultimi anni e ora non più utilizzabili. Dissolto il fumo dei fumogeni, si capisce quindi che una responsabilità c'era sulla malagestione della sanità, sulla mancata programmazione e sul caos che, nel corso degli anni, ha contrassegnato dipendenti, cittadini e cittadine": così in una nota la segreteria regionale del Partito democratico dell'Umbria.

"Quella responsabilità - prosegue la nota - porta il nome della ex presidente Tesei, riscopertasi capopopolo, che ieri ha arringato le folle e nei giorni scorsi ha fornito i suoi numeri.

Peccato però che sia la stessa presidente che, da sindaca di Montefalco, abbia già dimostrato poca dimestichezza con i conti, rendendosi responsabile politica del buco milionario del Comune che ha amministrato, per il quale si sta anche svolgendo un processo. Sui conti della sanità identica scena, con lo stesso ex assessore Coletto che ha sconfessato i suoi ex amici di partito".

"Dispiace constatare poi - prosegue il Pd Umbria - la disonestà intellettuale della minoranza, che non ha minimamente menzionato, nella sua propaganda, i 40 milioni di tagli del Governo nei prossimi tre anni, indirizzati alla Regione, con l'obiettivo di fare cassa veramente sulle spalle dei cittadini".

"In questo contesto, come segreteria regionale del Partito democratico dell'Umbria - si legge ancora nella nota - ribadiamo la fiducia nei confronti dell'operato della Giunta regionale.

Siamo certi che la presidente Stefania Proietti e tutti gli assessori sceglieranno la strada necessaria, inevitabile per far fronte all'eredità ricevuta. Siamo anche certi che, in questi mesi, si siano poste le basi per quelle riforme strutturali tanto necessarie in tutti i settori, che gli umbri ci hanno chiesto in campagna elettorale e con l'esito del voto".

"Quanto allo specifico della manovra, siamo altrettanto certi che, ascoltando le soluzioni dei sindacati e delle associazioni di categoria, la presidente Proietti sarà in grado di varare una Manovra fiscale caratterizzata da equità e giustizia, senza gravare sulle fasce più deboli. Siamo certi che gli amministratori regionali sapranno affrontare questa fase con condivisione, responsabilità e coraggio, nei confronti dei cittadini e delle cittadine dell'Umbria, in una congiuntura complessa come l'attuale".



