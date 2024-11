Flavia Sbrolli premiata per 'Amiche della terra'

C'è anche quella dell'imprenditrice umbra Flavia Sbrolli tra le iniziative premiate nella seconda edizione del premio "Amiche della terra, storie di donne che nutrono il mondo", presentate a Roma a Palazzo Rospigliosi dalle Donne Coldiretti. Il riconoscimento le è stato assegnato nella categoria "Educazione alla campagna amica - Una vita a colori".

Gli organizzatori del premio hanno riconosciuto "il grande impegno" di Flavia Sbrolli verso le nuove generazioni.

"L'imprenditrice umbra - viene sottolineato - ha creato un ponte tra passato e futuro con un percorso educativo per bambini che li guida in un viaggio sensoriale alla scoperta delle erbe tintorie e della sostenibilità e li prepara a diventare consumatori consapevoli di domani".

Dopo aver partecipato a diverse fiere internazionali Flavia Sbrolli - è detto ancora in una nota degli organizzatori del premio - decide di dedicarsi in modo specifico alla coltivazione e all'estrazione di pigmenti: nasce così nel 2017 Terre di Fulvio, un'azienda agricola che, oltre a produrre olio e marmellate, coltiva piante tintorie e piante officinali all'interno di una serra innovativa in continuo sviluppo, dove oggi sperimenta anche l'uso di alcuni pigmenti in ambito alimentare (per colorare pasta e dolci). "L'aspirazione più grande di Flavia - viene sottolineato - è però quella di far diventare la sua azienda un centro di diffusione della cultura della sostenibilità e rispetto della natura: grazie alla sua attività di Fattoria Didattica Flavia riesce a tramandare, attraverso attività ludiche, tutti i segreti delle piante tintorie. Nelle serre dell'azienda si svolgono infatti lezioni di tintura, in cui i bambini e ragazzi possono imparare a tingere attraverso la natura, dall'estrazione del colore fino al capo finito. Le nuove generazioni possono così avvicinarsi al mondo della coltivazione di piante tintorie e officinali coltivate in serre altamente tecnologiche dotate di strumenti all'avanguardia in grado di muovere il piano di coltivazione a seconda del fabbisogno delle piante, sistemi di monitoraggio della temperatura, dell'umidità e dell'irrigazione per la coltivazione sostenibile e rispettosa delle risorse naturali".





