Tesei, noi abbiamo rimesso in moto l'Umbria

"Noi abbiamo rimesso in moto l'Umbria e abbiamo ben chiaro come devono essere lo sviluppo e la crescita per la nostra regione, ora gli umbri sono nelle stesse loro mani": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei incontrando i ministri della Lega Salvini, Giorgetti, Valditara e Locatelli, arrivati a Perugia per sostenere la sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali.

Rivolgendosi a loro ha dichiarato: "Ringrazio questa splendida squadra dei ministri per l'attenzione che hanno dato alla nostra regione e con i quali c'è stata una perfetta sintonia. Mi scusi con loro se siamo stati pressanti, ma era necessario per risolvere problemi come quello delle infrastrutture, visto che su questo era in ballo tutta la nostra economia".

Affrontando poi la questione voto del 17 e 18 novembre ha aggiunto: "Noi siamo quelli che dicono sì al progresso, al fare, alle infrastrutture e allo sviluppo economico, dall'altra parte c'è un no a tutto".

Tesei ha poi ricordato che in cinque anni "è stata messa al centro l'impresa, dalla più piccola alla più grande" e che a partire dalle politiche per la famiglia "siamo perfettamente allineati con le azioni del governo".

La presidente uscente ha parlato anche del tema sanità: "Quella che abbiamo ereditato non era la migliore, come invece ce la vogliono dipingere. Nella sua narrazione il centrosinistra dice che abbiamo distrutto la sanità, ma la verità è altra.

L'Umbria ha la percentuale di sanitari e infermieri più alta della media italiana e l'88 per cento di sanità pubblica, con la quota di sanità privata che è la più bassa in Italia, ma per noi se il privato è accreditato non lo vediamo come un nemico".





