Dossier, Riesame Perugia valuta eccezioni Laudati-Striano

Il tribunale del riesame di Perugia si è ritirato in camera di consiglio per decidere in merito alle eccezioni sollevate dalle difese di Antonio Laudati e Pasquale Striano nel corso dell'udienza fissata per esaminare il ricorso della Procura contro la decisione del gip di non applicare gli arresti domiciliari all'ex sostituto procuratore della Dna e al tenente della guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta sui presunti accessi abusivi alle banche dati della Direzione nazionale antimafia.

In particolare è stata sollevata la questione della competenza territoriale che secondo i legali sarebbe di Roma e non di Perugia. La difesa di Laudati ha poi chiesto la nullità di tutti gli atti che - in base alla sua versione - sarebbero stati compiuti prima della sua iscrizione nel registro degli indagati".



