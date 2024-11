Il segretario di Azione, Carlo Calenda sarà domani, lunedì 11 novembre, in Umbria per la campagna elettorale per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

Alle ore 12.30 è in programma un punto stampa a Perugia, presso Bar dell'Accademia, in via dei Priori 52.

Alle ore 18.00 tappa a Terni, per un evento elettorale al Caffè Rendez-Vous, piazza San Francesco 4.

Alle 20.30 sarà infine a Foligno, per un incontro con gli under 30 in via di Gran Sasso 23.



