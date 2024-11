Locatelli inaugura la Residenza protetta over 65 al don Guanella

La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, al Centro Sereni Opera Don Guanella di Perugia, ha partecipato all'inaugurazione della nuova residenza protetta per gli over 65. Un "qualcosa in più per rispondere alle esigenze, ed è un inizio non una fine", ha detto don Giovanni Amico, direttore del centro che dopo una messa ha tagliato il nastro insieme alla ministra Locatelli, alla presidente della Regione Donatella Tesei, alla sindaca Vittoria Ferdinandi.

Presenti, tra gli altri, anche Sandro Pasquali in rappresentanza della Provincia e don Simone Sorbaioli, vicario del vescovo.

Sono 70 ad oggi gli ospiti della struttura socio-riabilitativa-educativa. La nuova residenza consentirà di garantire una continuità assistenziale e una qualità di vita dignitosa e serena.

"È una giornata bellissima, si inaugura un servizio importante che ho sentito nascere e desiderare", ha detto la ministra Locatelli. "Per me l'apertura di un servizio è una risposta ai bisogni delle persone. Soprattutto le persone con disabilità hanno bisogno di essere accompagnate in un percorso di vita che non finisce né dopo i 18 o 40 anni, ma dura per tutta la vita".

La sindaca Ferdinandi ha sottolineato che "l'inclusione da tema di agenda politica deve diventare tema di agendo collettivo, dove ognuno con i propri comportamenti quotidiani può fare la differenza". Portando il saluto dell'arcivescovo Ivan Maffeis, il vicario don Simone Sorbaioli ha detto che "il don Guanella per la città è oltre che un luogo di attenzione e carità, un luogo simbolo che oggi si arricchisce di una nuova perla".

Il centro di strada Tuderte, i cui ospiti con disabilità intellettiva e difficoltà comportamentali derivanti da disfunzioni cerebrali sono presenti sia in regime residenziale che semiresidenziale, è accreditato dalla Regione Umbria e convenzionato con la Asl Umbria 1.

Alla ministra Locatelli, nominata madrina della residenza protetta, è stata donata simbolicamente la chiave dell'opera don Guanella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA