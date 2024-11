Camera di commercio promuove e valorizza economia territorio

Anche per il 2025 la Camera di commercio dell'Umbria si impegna a promuovere e valorizzare l'economia del territorio, grazie ai contributi concessi ai progetti che si svolgeranno nel primo semestre. È stato infatti approvato il Bando per iniziative di promozione economica che prevede uno stanziamento di 100 mila euro.

L'ente spiega in un comunicato che per le iniziative che si svolgeranno dal primo gennaio al 30 giugno 2025 (o che comunque avranno inizio in tale periodo con uno svolgimento annuale), le domande potranno essere presentate dall'11 novembre al 16 dicembre 2024.



