Ascani, all'Umbria serve investire in innovazione e sviluppo

"Investire in innovazione e sviluppo sostenibile, è questo che serve all'Umbria oggi, l'impegno imprescindibile per i prossimi anni. Stefania Proietti ha individuato con chiarezza la questione. Occorre valorizzare il tessuto produttivo e imprenditoriale della regione e accompagnare aziende e lavoratori nella transizione ambientale ed energetica, se non vogliamo correre il rischio di vedere sprofondare la nostra economia": lo sostiene Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata del Pd. "Secondo dati GreenItaly 2024, sono già oltre 8 mila le imprese umbre che hanno puntato su tecnologie green. Ma non basta" aggiunge.

"Stanziare fondi, agire secondo un piano industriale organico e integrato - sostiene Ascani in una nota -, impegnarsi per lo sviluppo di competenze specifiche per governare il cambiamento e per l'aggiornamento di quelle legate ai lavori tradizionali: sono azioni non rinviabili. Soprattutto nel quadro economico italiano e internazionale attuale. L'elezione di Trump in America, con la sua posizione sui dazi, rischia di provocare danni considerevoli: Italia è il primo esportatore negli Usa nei settori di micro e piccola impresa, l'Umbria, con l'1,3% del Pil, la terza regione più esposta, dopo Toscana e Veneto".





