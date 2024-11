A Magione 'Olivagando' sabato 9 e domenica 10 novembre

E' in programma a Magione sabato 9 e domenica 10 novembre "Olivagando", manifestazione che taglia il traguardo dei 25 anni di presenza sul territorio e celebra l'olio, che si prende la ribalta quale elemento fondante dell'agricoltura e dell'economia dell'area più prossima al lago Trasimeno.

Organizzato dal Comune di Magione e dall'Associazione turistica "Pro Magione" e inserito nell'ambito dell'edizione 2024 della manifestazione "Frantoi aperti", l'evento è stato presentato nell'azienda agricola Pucciarella di Villa di Magione.

"La produzione dell'olio e la coltivazione della pianta di olivo - sottolinea l'amministrazione comunale - sono certamente elementi rappresentativi della tradizione agricola umbra e del Trasimeno e della relativa economia e 'Olivagando', iniziativa centrale dell'autunno magionese, da una parte vuole mantenere intatto l'obiettivo di promuovere e divulgare la cultura olearia e rendere più consapevoli i vari protagonisti che ruotano attorno alla magia del quel ciclo annuale che parte dalla cura della pianta fino alla raccolta, alla molitura e al consumo; e dall'altra quello di realizzare una vera e propria festa nella quale il divertimento e lo stare insieme sono il collante che unisce cittadini, associazioni e istituzioni nella realizzazione di una due giorni con l'olio protagonista, anche in abbinamento agli altri prodotti del territorio. Un grazie particolare per la collaborazione va a tutte le Pro loco del comprensorio e in particolare alla Pro Magione, alle altre associazioni, alle aziende agricole e ai commercianti, tutti capaci e vogliosi di creare una task force per la riuscita della manifestazione".

A testimoniare le varie finalità di "Olivagando", un programma estremamente articolato che attraverso le sue sezioni "riesce a coniugare le aspettative di tutti richiamando l'attenzione su un prodotto come l'olio che sta vivendo una importante crescita sotto il profilo della qualità", ha detto Emanuele Bizzi, direttore dell'azienda agricola Pucciarella fortemente impegnata nel settore olivicolo con le proprie 5.000 piante di ulivo.

Spazio dunque alle visite ai frantoi disseminati nel comprensorio (Monte del Lago, San Feliciano, Villa e Agello) e alle numerose degustazioni nel centro storico di Magione, ai "percorsi tra gli olivi" e ai concorsi (fotografico e di pittura), alla musica, agli show cooking, agli approfondimenti con una tavola rotonda di spessore fino a sfilate di moda e tantissime attività per e con i bambini. Proprio su quest'ultimo aspetto, come ha spiegato Alessandra Grilli, presidente della associazione turistica Pro Magione, "si è deciso di pigiare l'acceleratore per un'autentica "educazione all'olio" con le scuole protagoniste tanto che il primo atto della kermesse sarà "Manine unte", una visita guidata (sabato, dalle 9.30) per i bambini della scuola d'infanzia del Circolo didattico di Magione alle strutture della Società Agricola Poetia di Villa, al Frantoio Faliero Mancianti di San Feliciano e al Frantoio Cm Centumbrie di Agello. Le stesse location, integrate dalla Fattoria Luca Palombaro di Monte del Lago, potranno essere visitate con degustazioni gratuite anche dagli adulti nelle giornate di sabato e domenica (10-18) su prenotazione".

Dal punto di vista gastronomico, grande attesa per "Degustatu", un percorso di degustazioni di prodotti tipici per scoprire l'olio Evo in abbinamento alle migliori risorse gastronomiche locali in via XX settembre ai Giardini pubblici (sabato 18-22 e domenica 17-21). Non da meno lo Show cooking con degustazione con gli chef Mara Sciarma e Francesco Bolloni sabato alle 17.30 ai Giardini pubblici. Questa sarà anche la sede degli spettacoli musicali. Prevsite anche altre iniziative collaterali.

Il Castello dei Cavalieri di Malta sarà anche teatro della tavola rotonda sul tema "L'olivicoltura magionese: una realtà che guarda al futuro" (sabato, ore 15.30), cui seguirà la premiazione del concorso oleario "La dolce goccia", giunto alla decima edizione. E' stata la Capo Panel di Assoprol Umbria Angela Canale a svelare che "partecipano alla selezione 35 oli di produttori umbri suddivisi in due sezioni: quella dedicata alle aziende che commercializzano l'olio con le rispettive etichette e quella riservata ai cosiddetti "hobbysti" che si limitano all'autoconsumo. Tra l'altro "Olivagando" è l'evento che ci permette per primi di definire la stagione che ci aspetta a livello di produzione, quantità e qualità. Una stagione, quella 2024, che si preannuncia assolutamente positiva grazie al clima favorevole degli ultimi mesi".

"Olivagando" avrà poi una gustosa appendice martedì 12 novembre (ore 17.30) presso la Sala polivalente di San Savino con un Percorso di assaggi di oli novelli e degustazione di prodotti tipici del territorio a cura del Capo Panel di Assoprol Umbria Angela Canale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA