Tesei, conosciuti per forza imprese e talento lavoratori

"Siamo conosciuti ovunque per la forza delle nostre imprese e per il talento dei nostri lavoratori e per la qualità dei prodotti che nascono qui, alcuni unici nel panorama internazionale e questo ci deve rendere orgogliosi": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo all'assemblea generale degli industriali umbri. Dove, soffermandosi sugli 80 anni dell'associazione, ha parlato di un anniversario che "traccia una storia ma guarda al futuro", un "traguardo importante".

Tesei rivolgendosi alla platea di imprenditori ha affermato: "Avete fatto un percorso straordinario che ha plasmato il volto del nostro territorio portando l'Umbria ad essere riconosciuta a livello mondiale come una terra di eccellenza e con potenzialità formidabili".

La presidente la quindi voluto ringraziare gli imprenditori umbri anche "per aver affrontato sfide senza precedenti degli ultimi cinque anni". "Avete dimostrato una capacità di adattamento e di resistenza - ha sottolineato - che solo chi vive l'impresa giorno dopo giorno può comprendere a fondo.

Grazie al vostro impegno al nostro tessuto industriale è rimasto uno dei più solidi e resilienti d'Italia, frutto non del caso ma della visione e della solidità della classe imprenditoriale che rappresentate".

Tesei ha parlato anche di una "consapevolezza", quella "di avere mantenuto fede ad un impegno chiaro e preciso". "Fin dal primo giorno del mio mandato la mia priorità è stata sempre quella di mettere al centro della politica regionale l'impresa - ha ricordato Tesei - con iniziative e misure per offrire soluzioni concrete e strumenti di crescita".

La presidente della Regione ha poi parlato delle manovre messe in atto per l'economia in cinque anni, sottolineando la sinergia e la collaborazione. "Abbiamo sempre lavorato con una visione chiara - ha affermato -, con coerenza e con analisi di costi e benefici e con una misurazione puntuale dei risultati coinvolgendo tutti nei passaggi del processo decisionale grazie ad un lavoro di confronti e di tavoli tematici per risolvere anche i momenti di crisi.

Io credo che l'esperienza di una Confindustria forte e innovativa - ha concluso Tesei - possa permetterci di guardare al futuro sempre con la consueta attenzione, ma che non deve essere preoccupazione perché sappiamo che ci sono basi solide per poterlo affrontare insieme".



