Scuola umbra pa polo di quella nazionale di amministrazione

Con un recente decreto firmato dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, la Scuola umbra di amministrazione pubblica, in collaborazione con la Regione e l'Università degli Studi di Perugia, sarà sede ufficiale del polo formativo territoriale della Scuola nazionale dell'amministrazione.

"Questo traguardo - sottolinea Villa umbra - segna un significativo passo avanti per il sistema di formazione pubblica regionale, portando l'Umbria al centro della scena nazionale nella preparazione delle competenze della pubblica amministrazione, con un focus specifico sul settore strategico del turismo.

Il polo formativo umbro non limiterà a replicare i programmi formativi della Sna, ma proporrà percorsi specifici studiati in collaborazione attiva con la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia. Una sinergia che contribuirà a modellare un'offerta formativa attenta alle particolarità del contesto umbro e alle esigenze dei fabbisogni locali. I percorsi formativi offriranno, infatti, soluzioni ad hoc per rispondere alle sfide sociali, economiche e giuridiche che caratterizzano il settore turistico umbro, con l'obiettivo di creare una maggiore uniformità tra le esigenze del territorio e le competenze necessarie per i funzionari pubblici".

Tra gli obiettivi principali del Polo, spicca il potenziamento delle competenze del personale degli enti territoriali senza costi aggiuntivi per il personale delle amministrazioni locali, al fine di amplificare l'impatto formativo e generare una maggiore uniformità nelle competenze.

Un comitato di coordinamento garantirà una programmazione annuale delle attività, assicurando che i percorsi formativi rispondano a esigenze concrete e siano allineati con le direttive del Dipartimento della funzione pubblica.

"L'istituzione del Polo formativo territoriale della Sna - spiega Marco Magarini Montenero, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica - si configura come un prestigioso riconoscimento alla qualità e all'impegno del nostro ente. Questo risultato conferma il ruolo di Villa Umbra come centro di eccellenza per la formazione del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, rafforzando la sua missione di promuovere l'efficienza e l'innovazione nel settore pubblico".

Il nuovo programma di attività, costruito in sinergia con la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia, verrà lanciato nei prossimi mesi. "Questo rafforzerà ulteriormente il legame con il territorio, creando un circolo virtuoso tra le esigenze reali della pubblica amministrazione e le risposte formative che il polo offrirà" conclude la nota.



