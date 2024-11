Ospedale di Orvieto, potenziamento delle attività chirurgiche

Riunione operativa con la partecipazione dell'équipe chirurgica diretta dal dottor Massimo Buononato, all'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto, convocata dalla direzione strategica dell'Azienda Usl Umbria 2 per presentare la struttura semplice dipartimentale, di nuova istituzione, di "Chirurgia Multidisciplinare" affidata al dott.

Andreino Tassi.

La nuova realtà organizzativa, secondo i programmi e gli obiettivi illustrati dal direttore generale, Piero Carsili, "andrà ad ampliare e completare l'offerta terapeutica e chirurgica e integrare le attività già garantite nel presidio ospedaliero qualificando l'offerta specialistica a beneficio dell'utenza di un'area vasta che comprende il distretto di Orvieto ma anche quello di Narni e Amelia e i territori limitrofi dell'alto Lazio essendo quello di Orvieto un ospedale di confine".

Con l'attivazione di questa nuova struttura a valenza aziendale ma incardinata nel "Santa Maria della Stella", la Usl Umbria 2 - spiega una sua nota - punta quindi a recuperare la mobilità passiva, ampliare la gamma di prestazioni e contenere i tempi di attesa.

"Questo importante percorso - ha spiegato il direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2 - lo abbiamo avviato già dal mese di settembre nel campo della chirurgia pediatrica con lo staff del dott. Marco Prestipino attraverso una apposita convenzione con l'azienda ospedaliera di Perugia. Abbiamo riscontrato risultati tangibili ed estremamente positivi, una piena collaborazione dei professionisti e delle strutture interessate e il necessario supporto della direzione generale del 'Santa Maria della Misericordia' che ringrazio per aver accolto con favore la nostra proposta progettuale".

"L'esperienza della chirurgia pediatrica - ha sottolineato il direttore generale - costituisce un esempio virtuoso grazie alla forte collaborazione realizzata da tutto il personale della Pediatria coinvolto, in particolare della direttrice della S.C.

di Pediatria, Maria Greca Magnolia, della coordinatrice Lorena D'Elia e del team degli anestesisti con particolare riguardo alla dottoressa Serena Gaddi".

Il manager sanitario ha quindi annunciato la prossima apertura dell'ambulatorio della chirurgia pediatrica all'interno del nosocomio.

"Con l'istituzione della struttura semplice dipartimentale di chirurgia multidisciplinare - ha aggiunto - ad Orvieto verranno garantite anche le attività di chirurgia urologica, grazie allo staff del dottor Luigi Mearini, direttore della S.C. di Urologia nonché direttore del dipartimento di chirurgia della Usl Umbria 2, di chirurgia otorinolaringoiatrica (specialità che si occupa del trattamento chirurgico di patologie che interessano l'orecchio, il naso, la faringe, la laringe e tutte le strutture correlate del distretto testa-collo) con il coinvolgimento del responsabile Orl, Fabrizio Longari, specialista in otorinolaringoiatria e audiologia e di chirurgia senologica che prevede il trattamento chirurgico della patologia della mammella, soprattutto la patologia neoplastica".

"Per dare forza, stabilità e prospettive al progetto - ha concluso il dottor Carsili - diventa ora necessario aprire e consolidare un canale di comunicazione proficuo con il territorio, in particolare con i medici di medicina generale e creare un rapporto diretto e integrato tra professionisti del territorio ed ospedalieri per far conoscere le grandi potenzialità di questo programma di sviluppo della chirurgia di Orvieto".

I prossimi passaggi per rendere concreto e attuabile il percorso di potenziamento delle attività chirurgiche sono stati illustrati dalla dott.ssa Ilaria Bernardini, direttrice del "Santa Maria della Stella" e dal dott. Luigi Mearini, direttore del dipartimento aziendale di chirurgia.

Le parole del direttore generale dell'azienda sanitaria, della direttrice dell'ospedale e del direttore della S.C di urologia sono state accolte con favore dallo staff chirurgico del "Santa Maria della Stella" e dal direttore della S.C. del "Santa Maria della Stella", Massimo Buononato - prosegue la nota - che hanno garantito la massima collaborazione per la promozione di tale progetto importante per l'azienda sanitaria e soprattutto per la comunità cittadina.

"Un progetto di rilancio e di potenziamento dalle enormi potenzialità - ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda Usl Umbria 2, Nando Scarpelli in chiusura di riunione - utile allo stesso tempo per affrontare e superare le attuali criticità e dare prospettive solide alla struttura ospedaliera di Orvieto.

Stiamo ragionando in un'ottica imprenditoriale potenziando notevolmente gli asset - ha concluso il dott. Scarpelli - al fine di rendere la struttura ospedaliera di Orvieto un centro di riferimento e un polo sanitario attrattivo per i pazienti di un ampio bacino territoriale, anche extraregionale. La strada imboccata è quella giusta e siamo fiduciosi che con l'unità di intenti e con il giusto spirito di collaborazione e integrazione tra professionisti e strutture otterremo presto i risultati auspicati".



