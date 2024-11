Con Confindustria Umbria 80% valore manifatturiero

Confindustria Umbria, che oggi rappresenta "con una cifra record" circa l'80% del valore aggiunto manifatturiero prodotto in regione, compie 80 anni. Nel sottolineare l'importante traguardo delle otto decadi di industria, festeggiato nel corso dell'assemblea generale al teatro Lyrick di Assisi, il presidente Vincenzo Briziarelli, aprendo la sua relazione, ha affermato che "l'associazione nata nel 1944, grazie a circa venti imprese, con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività produttive, oggi ne rappresenta quasi mille per un totale di 50 mila dipendenti. I capisaldi dell'attività associativa, come accompagnarle nella quotidianità e prepararle con anticipo ad affrontare le sfide con le quali si devono confrontare, sono rimasti immutati".

La parte pubblica dell'assemblea, presentata dalla conduttrice televisiva Giorgia Palmas, è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e proseguita poi con gli interventi di Guido Crosetto, ministro della Difesa, e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. A chiudere i lavori il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

"In tutti questi anni - ha sottolineato ancora Briziarelli - abbiamo collaborato con i Governi regionali tutelando sempre gli interessi della categoria, nell'ambito di quelli più generali della società. È un modo di esercitare la rappresentanza in sintonia con Confindustria nazionale, con la quale abbiamo vissuto un ottimo rapporto, di cui abbiamo oggi ulteriore dimostrazione".

Tornando alla "cifra record", Briziarelli ha rimarcato come questo traguardo non sia sfuggito a Confindustria nazionale visto che il centro studi, valutando 18 territoriali su una ventina di parametri per il biennio 2022-2023, ha stilato una classifica in base al grado di rappresentatività e di presenza nel territorio e alla dinamica del numero di associati: "Con grande orgoglio posso dire che Confindustria Umbria si è ben difesa, siamo primi dopo aver lasciato dietro 17 associazioni del calibro di Torino, Genova, Brescia, Bergamo, Veneto est, Romagna, Bari".

La ricorrenza degli 80 anni, ha inoltre commentato Briziarelli, "non è solo nostra, ma coinvolge tutta la comunità regionale". "Le storie di Confindustria Umbria, delle imprese e della Regione si sono intrecciate in questi decenni - ha aggiunto - e oggi festeggiamo con lo sguardo rivolto al domani, certi di lasciare alle spalle una bella storia e soprattutto fiduciosi di riuscire a portare avanti tutte le iniziative che consentiranno di consegnare alle prossime generazioni un territorio in cui potranno realizzare i loro sogni".

Nel corso dell'assemblea, Confindustria Umbria ha consegnato inoltre il "Premio fedeltà associativa" alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Sono state premiate Calcestruzzi Magione di Gradassi & C., Edil Beton Perugia, Edilizia Papa Costruzioni Generali, F.lli Fragola, Luigi Metelli, MCT Italy, Monini, Officine Meccaniche Galletti, Puliumbria Group Service, Scatolificio Gasperini, Tulli Acque Minerali, Wienerberger e Gruppo Bernardini.

L'assemblea è stata preceduta da una parte privata, riservata alle aziende associate, durante la quale gli associati hanno eletto otto componenti del Consiglio Generale, sei probiviri e cinque componenti del collegio dei sindaci.



